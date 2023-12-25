Рогов: власти Украины перевели часть военного производства под землю

Как передаёт РИА Новости, Рогов рассказал, что в Одесской, Киевской, Николаевской областях и в некоторых других регионах, подконтрольных киевскому режиму, построены подземные производства, где ведётся военное производство и сборка, в том числе дронов-камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями.