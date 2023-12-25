На Украине впервые показали морской дрон «Козак Мамай»

Украинский морской дрон под названием «Козак Мамай» был впервые представлен в эфире телеканала «1+1». В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час.

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Размер дрона составляет порядка шести метров. Он сделан из пуленепробиваемого материала и оснащен камерой наблюдения и спутниковой антенной. По словам разработчиков, спереди у дрона установлен накольный механизм. По задумке, он должен работать как спусковой крючок при соприкосновении с целью.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территории России при помощи дронов Sea Baby и безэкипажных катеров. Минобороны опубликовало видео уничтожения одного из таких устройств у берегов Крыма. Российские летчики нанесли удары по надводным целям из авиационных пушек.