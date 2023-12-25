В российские школы вернут уроки труда

Со следующего учебного года в российские школы вернутся уроки труда. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.

«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "Труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — пояснил министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возврат в школы уроков труда, заявил, что учеников нужно готовить к взрослой жизни. Так, девочки должны учиться варить борщ и заботиться о муже, сказал Володин. Мальчиков же стоит обучать держать молоток, отметил он.