В российские школы вернут уроки труда

Со следующего учебного года в российские школы вернутся уроки труда. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит ТАСС.
«Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет "Труд". У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет "Труд". Это тоже очень важно, мы готовимся к этому, планируем оснащение кабинетов», — пояснил министр.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возврат в школы уроков труда, заявил, что учеников нужно готовить к взрослой жизни. Так, девочки должны учиться варить борщ и заботиться о муже, сказал Володин. Мальчиков же стоит обучать держать молоток, отметил он.
В начале декабря Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе. Согласно документу, после вступления закона в силу школьникам запретят использовать телефоны на уроках, в том числе в образовательных целях. Исключением станут экстренные ситуации, при возникновении которых здоровью учителей и детей будет грозить опасность. Помимо этого, с 1 сентября 2024 года урок труда в школах станет обязательным.