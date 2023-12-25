Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

На опубликованных военными кадрах видно, как истребители наносят удары по наземным объектам. По данным оборонного ведомства, израильская авиация атаковала здания военного назначения и прочую инфраструктуру «Хезболлы». Размер причиненного боевикам ущерба не уточняется.

23 декабря ЦАХАЛ сообщал об аналогичной операции, в ходе которой поразили не только инфраструктуру, но и военный комплекс шиитской организации.