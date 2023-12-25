Минобороны показало необычное применение гранатометов в зоне СВО

Российские гранатометчики поражают опорные пункты ВСУ на южно-донецком направлении из гранатометов, приспособленных под стрельбу 82-мм минами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Необычное применение РПГ-7В стало возможно благодаря специальному переходнику для гранатометного выстрела вместо кумулятивного заряда.

Отмечается, что такие боеприпасы намного лучше поражают живую силу и укрепления противника из-за большого количества осколков.