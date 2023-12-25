Медведев назвал филькиной грамотой декларацию ЕС по гарантиям безопасности Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал "филькиной грамотой" Декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале. "Декларация - всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", - написал чиновник. При этом бывший президент России отметил, что из упоминаемого документа вытекает возможность заключения соглашений со странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. "Это посерьезнее", отметил Медведев, уточнив, что речь идет о двухсторонних соглашениях по производству вооружений, подготовке военнослужащих, финансировании отдельных военных программ и т.д. По мнению Медведева, ситуация может дойти до того, что "какая-нибудь безумная страна", например, Великобритания, решит создать военную базу на Украине, то есть принять на себя защиту ее границ. В данном случае возникает вопрос, как НАТО будет трактовать статью 5 Вашингтонского договора, согласно которому при нападении на одну из стран - членов альянса другие обязаны ей помочь. Иными словами, задается вопросом Медведев, когда Россия нанесет удар по такой базе, будут ли готовы страны НАТО к коллективному ответу Москве за уничтожение базы, созданной одной из стран организации.

Медведев назвал филькиной грамотой декларацию ЕС по гарантиям безопасности Киеву
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