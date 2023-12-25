Стало известно об обнаружении дрона-камикадзе в Брянской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Брянской области был обнаружен беспилотник-камикадзе «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. По данным источников канала, его обнаружили в районе нежилой деревни Уткино. SHOT пишет, что беспилотник был обезврежен. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

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Источники SHOT отмечают, что беспилотник был найден 22 декабря в Карачаевском районе Брянской области, на место его падения были вызваны сотрудники экстренных служб. Канал уточняет, что специалисты обезвредили дрон-камикадзе, после чего отправили его на экспертизу. В результате инцидента никто не пострадал.