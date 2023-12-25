Стало известно об обнаружении дрона-камикадзе в Брянской области
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Брянской области был обнаружен беспилотник-камикадзе «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. По данным источников канала, его обнаружили в районе нежилой деревни Уткино. SHOT пишет, что беспилотник был обезврежен. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.
Источники SHOT отмечают, что беспилотник был найден 22 декабря в Карачаевском районе Брянской области, на место его падения были вызваны сотрудники экстренных служб. Канал уточняет, что специалисты обезвредили дрон-камикадзе, после чего отправили его на экспертизу. В результате инцидента никто не пострадал.
«Рубака» — беспилотник-камикадзе, чья максимальная дальность полета составляет примерно 500 километров. Стоимость одного такого аппарата оценивается в 1,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать здание исправительной колонии в Брянске с помощью данных дронов. Они были начинены взрывчаткой С-4 и боеприпасом КЗ-3. Беспилотник был уничтожен.