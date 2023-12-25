В Одесской области повредили припортовую инфраструктуру

В Одесской области повредили объекты припортовой инфраструктуры. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

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Накануне вечером в Одессе были слышны взрывы во время объявленной в регионе воздушной тревоги. По словам Гуменюк, обломки беспилотников повредили предпортовую инфраструктуру. От взрывов вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов области, который оперативно ликвидирован, отметила она.

Днем 23 декабря украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что ночью на территории Одесской области произошли несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.