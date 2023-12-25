Спецоперация на Украине 25 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 декабря 2023 года.

ВС России уничтожили более 10 тысяч БПЛА ВСУ с начала СВО

Российские войска уничтожили более 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов с начала проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Кроме того, российские войска за все время боевых действий ликвидировали: 558 самолетов, 10 040 беспилотных летательных аппаратов, 261 вертолет, 14 299 танков и других боевых бронированных машин, 442 зенитных ракетных комплекса, 7 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 16 660 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российские военные рассказали о трофейном оружии в зоне СВО

Российские военнослужащие рассказали о захваченном трофейном оружии у Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание пишет, что снайпер с позывным Наум описал технические характеристики винтовки «Форт-301», которую он добыл на фронте в ходе боевых действий в первые дни конфликта. Дальность поражения этого оружия — около 900 метров.

Также солдаты ВС РФ рассказали о захвате противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin и шведских гранатометов АТ-4, которые находятся на вооружении армии Швеции с 1960-х годов.

В Горловке загорелся один из крупнейших торговых центров после обстрела ВСУ

В Горловке после прямого попадания Вооруженных сил Украины загорелся один из крупнейших торговых центров, удар также задел рядом стоящий многоквартирный жилой дом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, войска Украины выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО.

«Мы слышали очень громкие звуки, у нас тоже квартира ходуном ходила, потом увидели столб дыма», — поделилась с корреспондентом агентства местная жительница.