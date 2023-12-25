Мантуров: Недружественные страны ведут промышленный шпионаж в России
Недружественные страны охотятся за российскими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.
Мантуров заявил, что промышленным шпионажем в России недружественные страны занимались всегда. Он напомнил, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК, отметив, что идет «активная живая охота» не только за перспективными разработками, но и за ценными специалистами, передает РИА «Новости».
Ранее в Омской области ФСБ задержала бывшего сотрудника предприятия ОПК за шпионаж в пользу Германии.