Артиллеристами группировки войск "Центр" Краснолиманском направлении в Серебряном лесничестве было уничтожено скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации. Установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", скрытно прибыв на огневую позицию, поразили разведанные позиции противника 122-мм неуправляемыми снарядами. Первый же пристрелочный снаряд попал в скопление украинских военных. Попадание было зафиксировано с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата. По словам командира боевой машины с позывным "Росич", приоритетными целями для артиллеристов являются скопления живой силы и техники противника, укрепрайоны. Так, за два дня было уничтожено два опорных пункта ВСУ. После того, как "Грады" нанесли залп по противнику, они быстро покинули позицию. Противник ответил огнем только через 10-15 минут, уже по пустому месту. Также на Краснолиманском направлении ударная группа вертолетов поразила скопление живой силы и бронетехники противника. Атака была произведена неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. Ударная группа состояла из разведывательно-ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого вертолета Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8.