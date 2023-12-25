Российские войска уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, артиллеристы скрытно прибыли на огневую позицию. Там они навелись на цели. Уточняется, что поражение целей велось 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами.

«Два дня работали — уничтожили два опорных пункта. Выехали, пристрелялись и залпом отправили остаток», — рассказал командир боевой машины в позывным «Росич».