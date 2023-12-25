Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что сейчас Россия опережает страны Запада по производству вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений
© РИА Новости

Мантуров уточнил, что Россия набрала темп производства раньше, чем страны Запада. Он подчеркнул, что по этому вопросу сейчас активно работают такие ведомства, как министерство обороны, министерство промышленности и торговли. Министр добавил, что Москва намерена сохранять заданный темп.

«А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением», — заключил он.

Ранее в МИД России предостерегли Запад от производства оружия на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности», — предостерегла она западные страны.

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