Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что сейчас Россия опережает страны Запада по производству вооружений. Его слова приводит РИА Новости .

Мантуров уточнил, что Россия набрала темп производства раньше, чем страны Запада. Он подчеркнул, что по этому вопросу сейчас активно работают такие ведомства, как министерство обороны, министерство промышленности и торговли. Министр добавил, что Москва намерена сохранять заданный темп.