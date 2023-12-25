На Украине пришли в ужас из-за тактики ВСУ
Вооруженным силам Украины необходимо сменить тактику, так как нынешняя приводит к огромным потерям. К такому выводу пришел главный редактор сайта «Цензор.нет», бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала, передает РИА Новости.
«Когда мы говорим о тактике, надо понимать: та тактика, которая у нас есть сейчас <...> вот так воевать нельзя! Это плохая тактика и это отсутствие стратегии», — заявил он.
Бутусов утверждает, что армия Украины не способна эффективно использовать поставляемое западными странами вооружение и в целом страдает от плохой организации. Он добавил, что украинские солдаты обороняются без укреплений, не обеспечены беспилотниками на системном уровне и атакуют противника без достаточных резервов.
«Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжелых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов. <...>. Да, так воевать нельзя, друзья», — заявил Бутусов.
Киев с 4 июня пытался атаковать на Артемовском, Южнодонецком и Запорожском направлениях, но не добился успеха, хотя в бой шли бригады, обученные НАТО и вооруженные западной техникой. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что ВСУ при попытке контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны ВС РФ.