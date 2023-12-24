Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Украина потеряет значительные территории, которые могут вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

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Джонсон также предрек Украине потерю Одессы в 2024 году. Он подчеркнул, что такие прогнозы являются плохими новостями для Киева.

«Также вполне возможно, что исторически румынские территории вернутся к Румынии, часть вернется к Венгрии, а другие территории — к Польше», — допустил экс-сотрудник ЦРУ.

По мнению Джонсона, у Украины нет перспективы светлого будущего. Президенту страны Владимиру Зеленскому докладывают, что Вооруженные силы страны (ВСУ) терпят поражение в зоне боевых действий, а также испытывают дефицит боеприпасов.