Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море

Американский корабль открыл огонь по разведывательному летательному аппарату йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Красном море, один из снарядов взорвался около судна, следовавшего из российского порта. Об этом сообщил представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море
© РИА Новости

"Во время полета разведывательного аппарата, принадлежащего ВМС Йемена, над Красным морем американский корабль <...> открыл огонь из нескольких орудий", - говорится в сообщении, размещенном на странице представителя движения в социальной сети X (ранее Twitter).

По его информации, один из снарядов разорвался рядом с судном под флагом Габона, следовавшим из одного из российских портов.

20 декабря лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси обвинил Соединенные Штаты в стремлении милитаризировать Красное море. Аль-Хуси подчеркнул, что "действия США не направлены на защиту международного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе", а представляют для него опасность.

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