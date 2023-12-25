Польский генерал Скшипчак: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Правительство Украины уже не сможет вернуть под свой контроль территории, утраченные в ходе конфликта. На это указал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, давший интервью для газеты Gazeta Wyborcza. Как сказал эксперт, Киеву не удастся организовать повторное контрнаступление на поле боя. Более того, в сентябре 2023 года первое украинское контрнаступление завершилось провалом. "По моей оценке, те территории, которые сейчас занимают россияне, украинцы уже не получат. Проблема заключается не только в проведении [военных] операций, но и в спорах на уровне принятия решений", — добавил Скшипчак. Также он признался, что не понимает решения Киева сделать упор на боевые действия на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления. По словам польского генерала, на данном участке фронта Вооруженные силы РФ имеют самую сильную оборону. Кроме того, командование украинских войск ошиблось в своей стратегии. Эксперт пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не экономили силы и "распылялись" сразу на несколько направлений. В то же время на провал контрнаступления повлияло использование плохо обученных подразделений, пояснил Скшипчак. При этом сейчас Киев публично говорит о планах провести новое контрнаступление и тем самым допускает очередную ошибку, так как подобные инициативы стоит хранить в тайне, резюмировал он.