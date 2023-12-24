В Италии озвучили опасность ситуации в Красном море

Ситуация в Красном море, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), может спровоцировать экономический кризис, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает агентство ANSA. По его словам, последствия почувствуют все, в том числе в виде стоимости товаров и счетов за электроэнергию.

Корабли больше не проходят через Красное море, поэтому расходы увеличиваются, так как им приходится идти вокруг Африки, растут расходы на страхование, — заявил он.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.