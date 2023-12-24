Минобороны Украины назвало условие для завершения мобилизации

Полная демобилизация на Украине возможна лишь после окончания конфликта, заявил министр обороны страны Рустем Умеров в интервью украинскому изданию «Суспільне». По его словам, Киев уже работает над тем, чтобы решить запросы военных, уставших от долгого нахождения на фронте. При этом он добавил, что руководству страны необходимо донести до населения то, что служение Родине — это честь, а не наказание.

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Во-первых, нужно понимать, что такое мобилизация, потому что мы демонизировали эти процессы. У нас, к сожалению, воспринимается, что служить Родине — это наказание. А для меня это честь. Эти мировоззренческие вещи нужно изменить: и подходы к ним, и форматы. <...> Слово «демобилизация» мы можем использовать только после окончания конфликта, — сказал он.

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Умеров заявил, что Минобороны совместно с СБУ, правительством и Верховной радой Украины готовят «матрицу ответственности, или матрицу мобилизации, которая должна быть понятна обществу». По его словам, Киев работает над тем, чтобы дать возможность солдатам, которые находятся на фронте уже два года, отдохнуть или быть частично уволенными. Соответствующие инициативы уже находятся в разработке, отметил он. По его мнению, это позволит военным восполнить силы и средства, чтобы выполнить задачи, поставленные на 2024 год.

Главный месседж — как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра. <...> К этому времени этот вопрос не очень хорошо был отработан. Его не хотели касаться. Моя цель — решить эти проблемы, — пояснил глава украинского военного ведомства.

Умеров подтвердил, что Киев рассматривает возможность расширения границ призыва. В частности, речь идет о понижении нижней планки призывного возраста до 25 лет. Он подчеркнул, что если соответствующая инициатива будет принята, то военкоматы разошлют «приглашение всем».

Последние полтора месяца мы консолидировали все базы данных. То есть видим, сколько у нас на Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИДом, то есть у нас есть такая информация, — отметил он.

Глава украинского Минобороны добавил, что сохраняет позитивный настрой, поскольку уверен, что среди украинцев много тех, кто хочет служить Родине. Он также заверил, что сделает все возможное, чтобы привлечь на фронт необходимое количество людей.