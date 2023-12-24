Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы

"В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы", - сказал он в интервью украинскому изданию "Общественное".

По словам министра, чтобы снизить риски отсутствия поставок, Киев общается с партнерами, изучает, где еще можно закупать боеприпасы, а также разработал стратегию военного производства на Украине.

"Вопрос поддержки финансовой или другой будет постоянно, пока мы не запустим свою экономику, которую мы, к сожалению, не можем иметь в объемах, которые нам нужны", - отметил он.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял об огромном дефиците боеприпасов не только на Украине, но и по всему миру. По его словам, все запасы истощены, поэтому Киев стремится наладить собственное производство. А депутат Верховной рады Александра Устинова отмечала, что США и Европа не могут изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию. Президент Украины Владимир Зеленский также жаловался, что Киев оказался в очереди за зенитными ракетными комплексами Patriot и ракетами к ним. 19 декабря на пресс-конференции Зеленский также заявил, что ситуация на Ближнем Востоке расфокусировала помощь Запада Украине.