В Раде заявили, что у Украины нет средств на мобилизацию 500 тыс. человек

В бюджете Украины нет средств для выполнения плана мобилизации 500 тыс. человек, озвученного президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Мне кажется президент ошибся, [нужно] не полмиллиарда гривен, а больше. <...> У нас таких денег нет", - сказал депутат на видео, размещенном в YouTube-канале издания "Украинская правда".

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Как напомнил Железняк, военные расходы в бюджете страны на 2024 год меньше, чем в 2023 году, а большинство западных партнеров никогда не давали разрешения тратить их помощь на военные нужды.

19 декабря Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). В последнее время в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждается подготовка законопроекта о новых правилах мобилизации. Документ разрабатывается и еще не поступал на регистрацию в Раду. На прошлой неделе член профильного комитета парламента Вадим Ивченко сообщил, что это может произойти в январе 2024 года.

Вокруг предлагаемых в законопроекте инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылкой на свои источники и депутаты Рады, уже возникло множество дискуссий. В частности, известно, что планируется сократить перечень лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточить правила воинского учета, снизить до 25 лет возраст подлежащих мобилизации и включить в эту категорию проживающих за границей военнообязанных.

Мобилизация на Украине