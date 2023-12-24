Во Франции назвали единственное условие для победы Украины

«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ (Вооруженным силам Украины — прим. «Ленты.ру») одержать верх над российскими войсками», — отметил Ансель.

По словам обозревателя, если ситуация на Украине не изменится в ближайшее время, то в 2024 году тактическую победу в военном конфликте одержит Россия. Он добавил, что в следующем году президенту РФ Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка на международной арене.