Генерал Марченко заявил, добровольцы для ВСУ закончились

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что добровольцы перестали записываться в украинскую армию. Он добавил, что не представляет, как набрать еще 500 тыс. человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

© ТАСС/ZUMA

Ранее в СМИ появились публикации о том, что власти Украины намереваются набрать в армию еще 500 тыс. человек.

Генерал отметил, что представители территориальных центров комплектования (военкоматов) вынуждены осуществлять рейды по частному сектору, ходить по квартирам. Он добавил, что такие «походы» нередко заканчиваются конфликтами.

Марченко выразил надежду, что ситуацию удастся исправить за счет разъяснительной работы с населением. Он пояснил, что вместе с тем, сложно представить, каким образом удастся мобилизовать еще 500 тыс. солдат.