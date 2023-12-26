ЦАХАЛ заявил об ответных ударах после обстрелов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удары по районам в Ливане, откуда производились обстрелы севера еврейского государства. Об этом сообщает пресс-служба армии. "За последние несколько часов было зафиксировано два запуска [снарядов] из Ливана в сторону Манары [на севере Израиля]. ЦАХАЛ нанес удары по месту ведения огня и двум минометным площадкам, а также по дополнительным районам в Ливане", - уточняется в сообщении. Кроме того, "из Ливана была выпущена ракета класса "земля - воздух" по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) ЦАХАЛ". Беспилотник не пострадал от ракеты и успешно завершил свою миссию, добавили израильские военные. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет. Ливанская шиитская организация "Хезболла", предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля "Железный купол" в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.