В США заявили о переходе инициативы на поле боя к России

В США заявили о переходе инициативы на поле боя к России
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После поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления инициатива на поле боя перешла к России. Об этом в воскресенье, 24 декабря, со ссылкой на интервью Скотта Риттера YouTube-каналу Gegenpol сообщает РИА Новости.

В интервью бывший разведчик США заявил, что Киев израсходовал свыше 100 миллиардов долларов военной помощи и не добился значимых успехов. При этом на исходе и боеприпасы, и люди, в связи с чем ВСУ вынуждены перейти к обороне. Случившееся американский ветеран назвал стратегическим поражением Украины.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал европейцев мобилизовать все силы, чтобы не допустить победы России на Украине.

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