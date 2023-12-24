Российские средства ПВО сбили три украинских Су-27 и один Су-24

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских Су-27 и один Су-24 в районах населенных пунктов Широкое и Одаровка Запорожской области, а также Григоровка Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 24 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противокорабельная ракета «Нептун».