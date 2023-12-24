В МО РФ сообщили о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино и в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве", - сообщили в ведомстве.