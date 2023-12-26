МО: ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев сообщил ТАСС, что российские военные сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.

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Как указал Гордеев, ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем были поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного. Кроме того, по словам начальника пресс-службы, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила минометные расчеты ВСУ у Новодонецкого и Новодаровки, а также кочующий минометный расчет на пикапе — севернее Никольского.

Всего ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли до 55 военных, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Акация. 25 декабря Минобороны РФ сообщало об отражении атаки ВСУ на Донецком направлении. В оборонном ведомстве сообщали, что потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, а также две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".