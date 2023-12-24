Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, только тогда удастся договориться с Россией по украинскому вопросу. Такое мнение озвучили в американском журнале Responsible Statecraft. "Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить, со страной, во избежание зарождения конфликта", — говорится в статье. В материале говорится об усталости Запада от украинского конфликта. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошло не по плану, время работает не на пользу Киеву. Несмотря на это, президент Украины Зеленский занял непримиримую позицию по отношению к переговорам. Неизвестно, насколько долго США готовы оказывать военную помощь Украине. Запад совершил ошибку, пытаясь общаться с Россией с позиции силы, так как к прочному миру и стабильности приведет лишь искренняя попытка создать глобальный баланс сил, который учтет реалии современного мира, заключает автор. В США тем временем заявили, что наступление российских войск в зоне боевых действий, которое может начаться весной 2024 года, приведет к падению Киева.