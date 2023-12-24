Генерал Паломеро заявил, что Украину ждет ужасная зима, надежды на успех мало

Французский генерал и бывший главком штаба ВВС страны Жан-Поль Паломеро заявил, что украинцев ждет ужасная зима. Такую точку зрения он высказал в эфире канала France 3. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в лучшем случае "смогут отстоять нынешние позиции". "Это лучшее, на что мы можем надеяться", — заявил Паломеро. Он подчеркнул, что украинская армия будет иметь шансы хотя бы на незначительные успехи только в случае увеличения финансовой помощи от стран Запада. До этого депутат Европарламента от Эстонии и экс-министр обороны страны Рихо Террас заявил, что Россия может испортить Украине Рождество военным наступлением, если соберет достаточно сил, так как у ВСУ заканчивается вооружение. Он подчеркнул, что Россия "существенно усилила военное давление на Украину".