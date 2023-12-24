На Украине могут установить блокпосты для раздачи повесток

В населенных пунктах Украины в конце декабря будут установлены блокпосты для выдачи повесток, рассказал советник мэра Ивано-Франковска Назарий Кишак. Об этом пишет ТАСС .

«С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию!», — подчеркнул Кишак.

Советник уточнил, что повестки будут вручать всем задержанным мужчинам, в том числе, мажорам и блогерам.

По данным агентства, указ о тотальной мобилизации на Украине, а также о раздаче повесток на блокпостах пока не принят. Вместе с тем, по всей территории республики сотрудники военкоматов на протяжении нескольких месяцев «отлавливают» мужчин призывного возраста и направляют их на сборные пункты.