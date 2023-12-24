На Украине заявили, что установят блокпосты для раздачи повесток

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Блокпосты для выдачи повесток установят в конце декабря во всех украинских городах. Об этом заявил советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак.

"С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию!" - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в ВС Украины необходимо провести ротацию. "Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все, кто попадутся, пойдут в пехоту", - добавил он.

Официально эту информацию на текущий момент никто из украинских политиков не подтверждал.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия.