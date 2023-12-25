Войска "Центра" отразили атаки 12-й бригады спецназначения "Азов" и 63-й бригады ВСУ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 2 атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещен в РФ) и 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили до 100 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районе Торского участка и Серебрянского лесничества подразделения мотострелковой бригады при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов". Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен один беспилотный летательный аппарат", - сказал Савчук.