Китай решил развивать собственные ЧВК за рубежом

Китай намерен постепенно развивать собственные частные военные компании (ЧВК) для обеспечения безопасности зарубежных проектов в неблагополучных регионах мира. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, кризис на Украине и обострение палестино-израильского конфликта продемонстрировали те риски, с которыми могут столкнуться китайские инвесторы при работе в зарубежных странах. Тема обеспечения безопасности китайских граждан и предприятий обсуждалась в ходе прошедшего в Пекине семинара, организованного Китайско-африканским деловым советом и Китайским институтом современных международных отношений.

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В нем приняли участие крупнейшие китайские компании по обеспечению безопасности Huaxin Zhongan Group, торгующаяся на Шанхайской бирже Anbang Save-Guard Group и DeWe Security, которая является подразделением прошедшей IPO на бирже Гонконга Frontier Services Group. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители других компаний из этого сектора и чиновники из МИД КНР.

Как отмечает газета, в настоящее время в разных странах мира работают около 47 тыс. компаний с китайским капиталом. В основном они занимаются проектами в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры и производства. По данным доклада Министерства коммерции КНР за 2022 год, их общий штат составляет 4,1 млн человек, из которых 2,5 млн - иностранные граждане.

"Есть текущие, традиционные проблемы в сфере безопасности в таких регионах, как Западная Азия, Африка и Латинская Америка", - заявил газете исполнительный директор одной из крупнейших частных охранных компаний Китая Frontier Services Group Ли Сяопэн.



"Однако есть и много других новых проблем, которые предстоит решить, в том числе война на Украине и израильско-палестинский конфликт. Мы уже получали запросы о помощи в эвакуации китайских граждан", - добавил он.

Внимание властей

Как подчеркивает газета, в последние годы власти КНР уделяют больше внимания частным охранным предприятиям. По данным исполнительного директора Frontier Services Group, Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР при утверждении проектов китайских госпредприятий предъявляет особые требования к вопросам обеспечения безопасности. В то же время Министерство государственной безопасности КНР в опубликованном в ноябре заявлении подчеркнуло необходимость обеспечения безопасности работающих за рубежом китайских компаний и цепочек поставок полезных ископаемых, однако не уточнило механизмы решения таких проблем.

Как пишет газета, в настоящее время возможности Китая в проведении операций за рубежом значительно ограничены - сейчас Народно-освободительная армия Китая располагает только одной военной базой за рубежом, которая расположена на восточном побережье Африки в Джибути. По этой причине крупный китайский бизнес и госпредприятия вынуждены прибегать к услугам частных военных компаний.

South China Morning Post отмечает, что даже самые большие китайские охранные компании сильно отстают от иностранных конкурентов в плане опыта и объемов бизнеса. Например, годовая выручка Frontier Services Group по итогам 2022 года составила $123 млн, в то время как у британской ЧВК G4S, указывает китайская газета, этот показатель составляет около $20 млрд. В то же время действующее законодательство КНР запрещает работающим в стране частным военным компаниям и их сотрудникам иметь огнестрельное оружие.