ВМС США: беспилотники хуситов ударили по двум танкерам в Красном море

Центральное командование ВМС США (CENTCOM) сообщило, что два танкера в южной части Красного моря подверглись атакам дронов, пущенных йеменскими хуситами, передает «Интерфакс».

Судно Blaamanen под норвежским флагом сообщило, что беспилотник хуситов упал в воду рядом с бортом судна, о пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Второе судно — принадлежащий Габону танкер Saibaba под индийским флагом — сообщило о попадании в него беспилотника, однако о пострадавших и ущербе не упоминается.

В сообщении отмечается, что информацию об атаках принял американский эсминец USS Laboon, который «ответил на сигналы бедствия».

Американские военные также сообщили, что хуситы выпустили две ракеты в направлении Красного моря, передает ТАСС. «23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты были выпущены в сторону международных морских путей в южной части Красного моря с контролируемой хуситами территории Йемена. Баллистические ракеты не задели корабли», — говорится в сообщении.