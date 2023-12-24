В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части палестинского анклава.