В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части палестинского анклава.

В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в Газе
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Ранее армия проинформировала о гибели в субботу пяти военнослужащих.

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С учетом новых данных число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152. Общее количество погибших солдат и офицеров с начала нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 485.

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