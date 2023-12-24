"Ланцет" уничтожил украинский бронекатер

Российские военнослужащие потопили возле села Черноморка в Березанском лимане одно из последних судов "москитного флота" Украины - бронекатер типа "Гюрза".

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Как сообщает ТГ-канал Dnepro_Rub, победу на свой счет записали операторы барражирующих дронов "Ланцет" из российской группировки войск "Днепр".

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На видео показан катер, который пришвартован к судну снабжения. Российский беспилотник-камикадзе попадает в корму и через некоторое время происходит детонация боеприпасов и горючего.

Напомним, что до начала специальной военной операции командование ВСУ возлагало большие надежды на "москитный флот" из бронекатеров. Девять катеров проектов 58150 "Гюрза" и 58181 "Кентавр" должны были действовать в составе "волчьих стай" и атаковать российские корабли и суда в Азовском море, но расчеты украинских адмиралов не оправдались.

Морская авиация и корабли Черноморского флота, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" нанесли удар портам противника, а морские пехотинцы с боем взяли штурмом военные базы. В результате "москитный флот" прекратил свое существование, а три бронекатера вошли в состав Черноморского флота и теперь несут службу под Андреевским флагом.

Катера проекта "Гюрза" имеют водоизмещение всего лишь около 50 тонн. Экипаж всего лишь пять человек. Два двигателя от танков Т-80УД мощностью 1000 лошадиных сил позволяют развить максимальную скорость не более 28 узлов. Дальность плавания около 370 морских миль.

Броневая защита в основном противопульная. Вооружение 30-мм пушки, автоматических гранатомет и 7,62-мм пулеметы, а также управляемый ракетный комплекс "Барьер" - эта система имеет лазерное наведение и на дальности в 5000 метров. Для борьбы с воздушными целями имеется переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".