В США заявили, что хуситы атаковали беспилотниками нефтяные танкеры в Красном море

Хуситы с помощью беспилотников атаковали два танкера для перевозки нефти в Красном море. Корабли плыли под флагами Норвегии и Индии, сообщается на странице Центрального командования ВМС США в соцсети X. Информацию об атаке командование получило в 20:00. "Судно BLAAMANEN, принадлежащее норвежскому флагу и эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов. О пострадавших или повреждениях не сообщалось", – следует из сообщения. Еще один танкер SAIBABA, который принадлежит Габону, заявил о столкновении с дроном. О пострадавших также не сообщалось. Ранее Военно-морские силы (ВМС) Великобритании рассказали об инциденте в проливе между Красным и Аравийским морями у берегов Йемена. Центр получил информацию о том, что команда одного из кораблей видела в 50 метрах от себя взрыв. Это произошло в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в связи с чем всем ближайшим судам было рекомендовано сохранять бдительность.