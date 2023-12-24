США обвинили хуситов в атаке двух нефтяных танкеров в Красном море

Центральное командование ВМС США на своей странице в соцсети Норвегии и Индии в Красном море.

«Примерно в 8 часов вечера центральное командование Военно-морских сил США получило сообщения от двух кораблей в южной части Красного моря о том, что они подверглись нападению», — сказано в сообщении.

Уточняется, что один из кораблей сообщил о промахе дрона при атаке, а во второе судно попал один из ударных беспилотников. При этом никто из членов обоих судовых экипажей не пострадал.