В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине
Пользователи соцсети X отреагировали на заявление представителей Североатлантического альянса о подготовке солдат Украины, сообщает РИА Новости.
Сlausthelibertarian написал, что Киев и НАТО давно проиграли.
«Вы просто хотите продолжительного конфликта, разжигатели войны», — заявил Rob P.
Christen Krogvig указал, что Украина пожертвовала сотнями тысяч людей.
«Они даже не в состоянии удержать то, что у них было, когда им дали обещание. Урок прост: никогда не доверяйте Вашингтону», — отметил он.
FG FARHAN считает, что Североатлантический альянс разжигает конфликт.
«Вы разве не слышали, что НАТО проиграла?», — задался вопросом Charlie Windsor.
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