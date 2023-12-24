В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине

Пользователи соцсети X отреагировали на заявление представителей Североатлантического альянса о подготовке солдат Украины, сообщает РИА Новости.

В Сети высмеяли заявление НАТО об Украине
© ТАСС

Сlausthelibertarian написал, что Киев и НАТО давно проиграли.

«Вы просто хотите продолжительного конфликта, разжигатели войны», — заявил Rob P.

Christen Krogvig указал, что Украина пожертвовала сотнями тысяч людей.

«Они даже не в состоянии удержать то, что у них было, когда им дали обещание. Урок прост: никогда не доверяйте Вашингтону», — отметил он.

FG FARHAN считает, что Североатлантический альянс разжигает конфликт.

«Вы разве не слышали, что НАТО проиграла?», — задался вопросом Charlie Windsor.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости