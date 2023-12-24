Спецоперация на Украине 24 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 24 декабря 2023 года.

Сводки с фронта: Армия России взяла Марьинку и пошла дальше

Российская армия захватила Марьинку, после чего начала дальнейшее продвижение, сообщает «Свободная пресса».

При этом военные активно захватывают опорные пункты украинской армии.

Подтверждают успехи России и ресурсы противника. Они указывают, что российские бойцы продвинулись на участке шириной до 1,61 км на глубину до 360 метров.

ВС России уничтожили БМП Bradley и четыре танка ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли четыре танка и БМП, сообщает RT.

Это произошло на Донецком направлении.

Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard, боевая машина пехоты Bradley и три автомобиля.

Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по украинскому вопросу только для достижения целей специальной военной операции, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он прокомментировал информацию о том, что президент России якобы сигнализировал о готовности к переговорам о прекращении огня на Украине на нынешней линии соприкосновения. По словам пресс-секретаря, эти тезисы не соответствуют действительности.