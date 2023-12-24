Мобилизация: последние новости на сегодня 24 декабря 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 24 декабря 2023, в материале «Рамблера».

«Единая Россия» отправила новогодние подарки в зону проведения СВО из Москвы

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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Восточного округа Москвы Елена Хаустова вместе со своей командой отправила на фронт сладкие новогодние подарки, средства первой необходимости и медикаменты, сообщается на сайте «ЕР».

Груз доставят в 10-тоной фуре. В нее загрузили 300 килограммов мандаринов, свежеиспечённый хлеб и новогодние пряники.

«Всё самое необходимое, а также подарки к празднику — это наш общий вклад в позитивный настрой военнослужащих, а, значит, нашу общую Победу!» - отметила Хаустова.

В администрации Барнаула подвели итоги работы комиссии по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции

В администрации Барнаула прошло заседание городской комиссии по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции, сообщает barnaul.org.

С 30 сентября 2022 года в администрацию поступило 647 вопросов, из них по 634 принято положительное решение. Обращения касались приобретения твердого топлива, завершения ремонтных работ, доставки в учреждения здравоохранения, покупки лекарств.

В Барнауле оказывается межведомственная социальная поддержка семьям участников спецоперации. 753 семьи освобождены от родительской платы за детский сад, 445 детей, посещающих 5-11 классы, питаются бесплатно, внеочередные путевки в детские сады получили 186 семей.

Тульский координатор «Бессмертного полка» организовала бойцам СВО новогодний праздник в госпиталях

Председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы, региональный координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Елена Гребнева организовала новогодние поздравления в каждом отделении военного клинического госпиталя, сообщают «Тульские известия».

Восемь Дедов Морозов, Снегурочек и гармонистов приехали в филиал № 1 ФГКУ 1586 военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ. Роли сказочных персонажей исполнили ученики тульского Центра образования №8.

Музыкальное сопровождение обеспечили участники коллективов городского концертного зала «Озорные переборы» и «Гармонная слобода».