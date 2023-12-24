Журналист из Германии Юлиан Репке соцсети Украины (ВСУ) на фронте ездят на старых гражданских машинах вместо современных бронеавтомобилей, о которых говорит Запад и украинские чиновники.

«Любой, кто когда-либо был на фронте с украинскими солдатами, знает, насколько опасна ситуация», — указал немецкий обозреватель.

По словам Репке, военные используют не только небронированные, но ли личные машины для передвижения на местности, где защита техники по западным стандартам абсолютно необходима.

Журналист объяснил, что подобная ситуация сложилась из-за нехватки запчастей для иностранных бронеавтомобилей, а также в силу недостаточного производства транспорта на Украине.

Он добавил, что военные вынуждены сами платить за топливо и обслуживание машин. По словам обозревателя, солдаты ВСУ вряд ли смогли бы сами финансово справиться с заправкой, например, американского броневика Humvee из-за большого расхода бензина.