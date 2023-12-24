Названы три главные причины провала контрнаступления Украины

«Американские источники, военные аналитики и ведущие СМИ говорят о том, что главной ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало то, что они затеяли наступление по трем расходящимся направлениям, хотя нужно было оставаться на одном. Это действительно так, ошибка очевидная. Но наши войска были готовы к тому, что основной удар придется именно на запорожское направление, и создали, как показала практика, непреодолимую линию обороны», — сказал Прохватилов.