На Западе призвали Украину сдаться
Западные страны принуждают Киев к невыгодному формату мирного урегулирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
По ее словам, почти за два года спецоперации «всегда неизбежное предательство Запада уже началось». Погибли десятки тысяч человек, и Украину «вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу».
«В могиле славы не найти», — отметила парламентарий.
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