На Западе призвали Украину сдаться

Западные страны принуждают Киев к невыгодному формату мирного урегулирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

На Западе призвали Украину сдаться
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По ее словам, почти за два года спецоперации «всегда неизбежное предательство Запада уже началось». Погибли десятки тысяч человек, и Украину «вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу».

«В могиле славы не найти», — отметила парламентарий.

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