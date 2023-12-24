На Западе призвали Украину сдаться

По ее словам, почти за два года спецоперации «всегда неизбежное предательство Запада уже началось». Погибли десятки тысяч человек, и Украину «вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года, когда ее друзья из НАТО призывали продолжать борьбу».