На Украине заявили, что не могут справиться с отказниками на фронте

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины Игорь Губаренко заявил, что в ВСУ не могут справиться с отказниками на фронте, так как они избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства.

"У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще", - приводит его слова издание "Украинская правда".

Он добавил, что для привлечения солдата к ответственности за отказ выполнить приказ требуется примерно от двух недель до месяца, но даже после этого военный может избежать наказания. Также, по словам Губаренко, на Украине возбуждено много уголовных дел по факту неподчинения приказам, некоторые из них тянутся с прошлого года.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщала, что в составе ВСУ принимают непосредственное участие в боевых действиях примерно 300 тыс. бойцов, при этом общая численность украинской армии составляет порядка 1 млн человек.