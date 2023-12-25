Число жертв в Газе с 7 октября увеличилось до 20 674

Число погибших из-за ударов ЦАХАЛ жителей сектора Газа возросло до 20 674
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 20 674.
Об этом сообщил представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кудра.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 674 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что число раненых достигло 54 536.
Ранее глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.