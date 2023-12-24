ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за поставки оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела совместную операцию со Службой общей безопасности (ШАБАК), в ходе которой был ликвидирован ответственный за поставки оружия член палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что речь идет о высокопоставленном представителе группировки Хасане аль-Атраше, отвечавшем за производство, закупку и снабжение бойцов оружием. Израильские военные самолеты нанесли удар по автомобилю, в котором он передвигался на юге сектора Газа.

В ЦАХАЛ рассказали, что аль-Атраш был организатором контрабандных поставок оружия из разных стран на территорию анклава. Кроме того, он также принимал участие в поставках вооружения на Западный берег реки Иордан.