WSJ: в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у Индии БПЛА запустили из Ирана

Атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана, сообщили в Пентагоне.

«Моторное судно Chem Pluto, танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии... был атакован... в Индийском Океане в 200 морских милях (370 км. — RT) от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах 23 декабря сообщило об атаке беспилотника на судно у берегов Индии.

Пострадавших в результате инцидента нет.