Nikkei: передача Японией США ракет комплекса Patriot для Украины стало ошибкой

Американские эксперты сочли фундаментальной ошибкой решение Японии передать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи для Украины. Об этом сообщает Nikkei Asia. По словам бывшего заместитель руководителя Пентагона Элдридж Колби, премьер-министр Японии Фумио Кисида принял неверной решение, пойдя на поводу у своего союзника, администрации президента Джо Байдена, которая отдает приоритет Европы. Экс-замминистра раскритиковал политику США по Украине. Колби считает, что американская сторона передала украинской вооружение, которые нельзя заменить у себя, а российско-украинский конфликт отвлекает ВПК Соединенных Штатов от решении более стратегических задач. Старший научный сотрудник американской программы госуправления Фонда Карнеги Дженнифер Кавана считает, что Японии не хватает ЗРК для защиты собственных аэродромов, но Токио отдает Вашингтону ценное вооружение, создавая риски для своей страны. До этого в Белом доме заявили, что Япония приняла решение передать Соединенным Штатам ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.